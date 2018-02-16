В Самаре состоится очередная встреча с инициативными группами обманутых дольщиков

242

На следующей неделе, во вторник, 20 февраля в здании правительства Самарской области состоится очередная встреча с инициативными группами обманутых дольщиков под руководством главы региона. Об этом в своем твиттере сообщил врио министра строительства Самарской области. Планируется рассмотреть вопросы по 5 объектам.