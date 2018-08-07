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В Самаре состоится Harley-Davidson Truck Tour, публике представят знаменитые байки

7 августа 2018 10:55
79
В Самаре состоится Harley-Davidson Truck Tour, публике представят знаменитые байки
Мероприятие пройдет 11-12 августа.

В Самару приезжает огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков знаменитого бренда и гости смогут посидеть, потрогать и прокатиться на любом их них!

Где: площадь дилерского центра Harley Davidson и Bar Route 66, ул. Авроры, 154.

Вход на фестиваль свободный.

В программе фестиваля:
DJ и популярные самарские группы: The Middle Volga Social Club, Crazy Jump;
показательные выступления - мотофристайл;
мясное-party: дегустация стейков и бургеров;
розыгрыши подарков от партнеров;
детская зона (батут, сладости);
photo-zone;
food-zone и многое другое!

Гвоздь программы – концерт рок-звезды Юлии Чичериной в Bar Route 66 в 21:00.

Все подробности и запись на тест-райд по тел. (846)201-21-66 и по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 154.
к участию в тест-драйве допускаются лица старше 18 лет при наличии водительского удостоверения категории «А».

Фото: pixabay.com


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