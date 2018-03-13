В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми

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14 марта в 13.00 в Самарской городской клинической больнице №2 имени Н.А. Семашко (Самара, ул. Дыбенко, 165) пройдет День открытых дверей, в ходе которого медики и специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области расскажут молодым родителям о государственных мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей.Мероприятие пройдет в рамках межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.В ходе мероприятия молодые родители получат подробные разъяснения о том, какие меры поддержки семей с детьми действуют в Российской Федерации, куда можно обратиться и как собрать документы, чтобы получить помощь государства. Участники мероприятия узнают о мерах социальной поддержки, которые положены:по беременности, родам и уходу за ребенком;многодетным семьям;семьям с детьми-инвалидами;малообеспеченным семьям;семьям военнослужащих.Подробно будут освещены вопросы по порядку и срокам назначения социальных выплат, алгоритму расчета среднедушевого дохода семьи для различных видов пособий.Граждан, находящихся в родильном доме больницы, специалисты познакомят также с работой управлений социальной защиты населения в целом.В мероприятии примут участие: начальник территориального отдела Самарского округа МСДСП СО Алла Вячеславовна Рузанова, руководитель ГКУ Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» Ирина Алексеевна Коваленко, заведующая родильным домом больницы им. Семашко Р.Я. Ильяшевская, заведующие отделениями родильного дома.Будущие мамы получат также возможность больше узнать о роддоме, нюансах предстоящих родов, поговорить с медицинским персоналом.