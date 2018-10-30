В Самаре проводятся внутришкольные конкурсы агитбригад ЮИД за безопасность на дорогах - гордость

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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на дороге, в октябре 2018 года в образовательных организациях г.о. Самара проводятся внутришкольные конкурсы агитбригад ЮИД "Безопасность на дорогах - гордость! Да здравствует мой регион Самарская область!".Обучающиеся представляют вниманию жюри выступление, посвящённое деятельности юных инспекторов движения в современности и имеющим агитационную направленность на формирование у участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: младшая - с 1 по 6 класс, старшая - с 7 по 11 класс.ЮИДовцы школы 83 городского округа Самара провели школьный отборочный этап конкурса. В нем приняли участие 12 команд начальной школы, каждая из которых показала отличные знания правил. Кто-то рассказал о том, как надо вести себя пешеходам, используя дорожную азбуку, а кто-то в мини-спектакле рассказал о детях нарушителях и о ошибках, совершаемых ими на дороге.В завершении мероприятия жюри выбрало команду победителя, которая в середине ноября будет представлять школу на районном конкурсе.