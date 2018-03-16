В Самаре проведут большие дизайн-выходные

92

5-6 мая в Самаре при поддержке Правительства Самарской области в отеле Холидей Инн пройдут дизайн-выходные.Дизайн-выходные - это гражданская образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая реализуется в формате выездных дизайн-конференций и практикумовв различных регионах России. Первое мероприятие состоялось в 2012 году. За это время было проведено 23 мероприятия в 16 регионах России.Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих. Тематика и подача ориентирована на широкого слушателя: дизайн в контексте города, дизайн цифровых продуктов, графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент и промышленный дизайн.На мероприятиях выступают ведущие в стране специалисты в области дизайна (графический, цифровой, средовой, предметный и пр.).Для того чтобы принять участие в дизайн-выходных необходимо зарегистрироваться на сайте http://designweekend.ru/samara.