В Самаре прошло профилактическое мероприятие «Безопасный лед»

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В преддверии Старого Нового года в парке им. Ю. Гагарина сотрудниками самарской Госавтоинспекции, совместно с активистами общественной организации «Ночной патруль» и представителями органов образования было организовано и проведено профилактическое мероприятие «Безопасный лед».В сопровождении Деда Мороза и символа года – Собаки Жучки, сотрудники ГИБДД, педагоги и дети на коньках приняли участие в зимней эстафете. Детвора соревновалась в конкурсах по правилам дорожного движения, участвовали в эстафетах и с удовольствием отвечали на вопросы на знание дорожных знаков. Дети также познакомились с преимуществами световозвращающих элементов и узнали как правильно расположить его на верхней одежде, чтобы обезопасить себя при переходе проезжей части.Детворе надолго запомнится полицейский ликбез от самого Деда Мороза, а положительные эмоции останутся в памяти не как назидание, а доброе напоминание о личной безопасности, сообщает горГАИ Самары.