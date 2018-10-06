В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО

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В Самаре прошел историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории».Фестиваль начался 5 октября, а сегодня, в субботу 6 октября ул. Ленинской горожане получили возможность перенестись на 100 лет назад, в конец лета – начало осени 1918 года. По улице прогуливались лоточники и барышни-курсистки, у обочины обустроились наперсточник и чистильщик обуви, звучали и музыка, и политические речи, мальчишка продавал газеты.Центральным событием мероприятия стала реконструкция сражения, ставшего переломным моментом в Гражданской войне. Участники военно-исторических клубов реконструиовали эпизоды боевых действий, предшествовавших взятию Самары красными в октябре 1918 года и изгнанию из города белочехов.Улица заполнилась ружейными выстрелами, пулеметными очередями. Участниками сражения стали реконструкторы из клубов Самары, Москвы, Тольятти, Ульяновска, Димитровграда, Уфы и Новоуральска.Фото: Дильдина Светлана.