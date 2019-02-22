В Самаре прошла презентация первой выставки декоративно прикладного творчества инклюзивного ресурсного центра

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Проект реализован на средства, предоставленные Фондом президентских грантов.На подготовку экспозиции потребовалось несколько месяцев. Участников на мастер-классах обучали создавать работы в различных техниках: от росписи по дереву до художественной обработки кожи и валянию шерсти.По словам члена центрального штаба ОНФ, доверенного лица Президента Владимир Путина, директора СРМОО «Инклюзивный Клуб Добровольцев» Алексея Транцева, выставка "Искусство возможного" стала творческим дебютом самарских активистов инклюзивного движения и поразила зрителей качеством работ. «Экспозиция наглядно показывает, что люди с самыми разными формами инвалидности могут самореализоваться в искусстве, быть здесь понятыми и признанными всем остальным обществом, - говорит Транцев. - В последние годы в России инклюзивные практики набирают популярность, и творческие успехи наших участников достоверно отвечают на вопрос почему это происходит. Я выражаю глубокую признательность Екатерине Воробьевой и другим самарским мастерам декоративно-прикладного искусства, сделавшим этот первый и очень значимый открытый показ работ вместе с ребятами».«Представленные на выставке работы отличаются хорошим качеством и мастерством исполнения. На мой взгляд, авторские работы, изготовленные людьми с инвалидностью, могут стать альтернативой дорогостоящим подаркам, которые приобретают чиновники на различные мероприятия за бюджетные деньги», - считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.В течение года обучающиеся примут участие в мероприятиях и выставках Инклюзивного ресурсного центра городского и межрегионального уровня, а лучшие работы представят на федеральном уровне.Отметим, что сегодня инклюзивный центр помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ жизни, развиваясь вместе с людьми без инвалидности. В пункте аренды современной инватехники можно бесплатно получить электроколяски, переносные пандусы, ступенькоходы, костыли, трости и санитарные кресла.Благодаря федеральному финансированию Фонда президентских грантов центр готов оборудовать любую площадку города мобильными элементами доступной среды. На площадке ресурсного центра регулярно проходят благотворительные тренинговые программы и семинары от ведущих спикеров СРМОО «Инклюзивный Клуб Добровольцев» и популярных экспертов Самарской области.