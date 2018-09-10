В Самаре прошел областной форум пенсионеров
10 сентября 2018 10:01
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Мероприятие состоялось 5 сентября в Самарской областной научной библиотеке и на прилегающей площади. Одетые в национальные наряды дедушки и бабушки распевали народные песни и задорно отплясывали. Здесь же мастера народных промыслов показывали свои изделия и обменивались авторскими техниками.
Этот праздник министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области приурочило к 100-летию создания соцслужбы в нашем регионе. К участию в форуме были приглашены представители организаций, занятых в сфере социального обслуживания, НКО, АНО, пожилые граждане, инвалиды, добровольцы и «серебряные» волонтеры, пишет "Волжская коммуна".
«Проведению областного форума «Серебряный возраст» предшествовали дворовые, районные, городские социальные смотры, которые прошли по всей губернии, - сказала на его открытии заместитель министра Регина Воробьева. - На них состоялись презентации инновационных технологий и практик социального обслуживания, многочисленные мастер-классы и выставки народно-прикладного творчества и достижений инвалидов и пожилых граждан. Лучшие из них и попали на областной форум. Всего в нем приняли участие более пяти тысяч человек. Приехали к нам и гости из Саратовской области. Хотя форум и называется «серебряным», люди на нем собрались поистине «золотые».
Проведению областного форума «Серебряный возраст» предшествовали дворовые, районные, городские социальные смотры, которые прошли по всей губернии
Обширная программа мероприятия дала возможность продемонстрировать искусство и мастерство всем, кто остается активным, невзирая на годы, кто хочет научиться техникам и методикам народных промыслов, кто не прочь обменяться опытом с другими умельцами. Увлекательный мастер-класс провела, например, самарчанка Любовь Жулина - непревзойденный мастер по вышивке картин бисером.
Стали участниками форума и любители популярной в нашей губернии скандинавской ходьбы. «Наше движение объединяет более 700 жителей, - рассказал руководитель клуба скандинавской ходьбы «Доброходы» Владимир Шацких. - В их числе люди самого разного возраста. Станиславу Нечаеву, например, 94 года, а Маше Магда всего 13. В Самаре мы занимаемся в скверах и парках, регулярно проводим соревнования. Хорошо физически подготовленные участники ходят дистанции по 5-10 километров на время. А маршрут в три километра предлагаем всем желающим. 16 сентября на территории лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули», на который мы приглашаем всех любителей активного образа жизни».
«Вы - неиссякаемый золотой запас нашей области! - приветствовала участников форума депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. - Я всюду вижу знакомые лица, известные коллективы. Среди вас много «серебряных» волонтеров. Вы помогали нам в этом году в праздновании 100-летия комсомола, в проведении чемпионата мира по футболу и молодежного форума ПФО «iВолга», различных детских праздников. И за это вам огромное спасибо!»
Самые активные и креативные пенсионеры получили награды. После чего состоялся концерт, который был подготовлен силами самих участников - пожилых, но таких энергичных людей со всей Самарской области.
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Комментарии
Социум
10 сентября 2018 10:01
Праздник приурочили к 100-летию создания соцслужбы в нашем регионе. Социум
42
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