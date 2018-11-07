В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО

247

В Самаре сегодня, 7 ноября на площади Куйбышева прошел Парад Памяти. Перед его началом губернатор областии полпред президента, а также представители 13 делегаций иностранных государств возложили цветы к памятному знаку.По площади Куйбышева прошли около 6 тыс. человек. Участниками парада стали парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, предприятий, спортивных и общеобразовательных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ.Большое число горожан, несмотря на холодную погоду, пришли на торжественное мероприятие.Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. прошедший во время Великой Отечественной войны на центральной площади города. Прямо отсюда в 1941 году колонны отправлялись на фронт.Фото: Екатерина Маркелова.