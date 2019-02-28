В Самаре прокуратура потребовала убрать сигареты из "Магнита"

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Прокуратурой района по обращению гражданина проведена проверка законности реализации табачной продукции в магазине «Магнит», расположенном по адресу: г. Самара, б-р Ивана Финютина, д. 45.В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» расстояние от указанного магазина до МБДОУ «Детский сад № 1» менее 100 метров.По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес руководителя АО «Тандер» внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, реализация табачной продукции прекращена, сообщает облпрокуратура.