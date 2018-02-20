В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 100-летнему юбилею Красной Армии

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23 февраля в областной столице пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и 100-летнему юбилеюКрасной Армии.В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие первые лица региона,командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.В 21.00 на самарской набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийскийсалют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30.