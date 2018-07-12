В Самаре пройдет второй этап оценки кандидатов в Молодежный кадровый резерв

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17 июля с 11:00 до 14:00 в конференц-зале АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» (г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21) пройдет второй этап оценки кандидатов в Молодежный кадровый резерв Самарской области.Напомним, набор в Молодежный кадровый резерв Самарской области был объявлен Администрацией Губернатора Самарской области по решению главы региона Д.И. Азарова 19 февраля 2018 года.Заявки на участие в конкурсе подали 146 участников.В комплекте необходимых документов участника помимо сведений о биографии, необходимо было предоставить рекомендательные письма, а также самостоятельно подготовить эссе на тему «Самарский регион сегодня и завтра: мой личный вклад в его развитие». В период с 16 апреля по 8 мая 2018 участники проходили профессиональные тесты на знания русского языка, информационных технологий, основ государственного управления, а также психологическое тестирование для оценки их личностного потенциала и профориентационной направленности. В рамках тестирования они также могли проконсультироваться со специалистом по оценке персонала и психологом.Второй этап оценки для кандидатов в состав молодежного кадрового резерва Самарской области предполагает проведение командной работы, оценивать которую будут эксперты - участники брейн-команды из числа резерва управленческих кадров Самарской области. Все эксперты предварительно прошли мастер-класс по оценке вербальных и невербальных коммуникаций.Ровно через месяц участники соберутся для подведения итогов: отделы презентуют свои социальные проекты, победители получает памятные призы. Лучшие социальные проекты после успешной сдачи будут выдвинуты на федеральный уровень. Все участники Молодежного кадрового резерва получат экспертную оценку, сообщает пресс-служба облправительства.