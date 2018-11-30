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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»

30 ноября 2018 10:44
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В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний» Всех неравнодушных приглашают присоединиться к акции.
Всех неравнодушных приглашают присоединиться к акции.

3 декабря 2018 года в 16.30 в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (ул. Куйбышева, 44) состоится торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний».
Одиннадцатый год подряд, в преддверии Нового года, в Департаменте устанавливается необычная ёлка – «Ёлка желаний».

Украшается она новогодними открытками с желаниями маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города.
Всего за годы проведения акции в ней приняли участие около 30 000 горожан. За все это время 8 000 детей, лишенных родительской ласки, получили новогодние подарки от неравнодушных жителей Самары.

Только в 2017 году детям подарили 629 подарков, в числе которых игрушки, спортивная одежда и обувь, лыжи, коньки, велосипеды, сотовые телефоны, планшеты и многое другое.
В этом году в рамках акции планируется охватить более 600 детей, которые с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза.

Все желающие могут принять участие в акции. Сделать это достаточно просто: нужно лишь прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично вручить подарок ребенку.
Дополнительная информация по телефону: 332-07-64, сообщает горадминистрация.
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