В Самаре пройдет спецмероприятие мероприятие «Контроль трезвости»

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За 11 месяцев 2017 года на территории г.о. Самара зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в которых 8 человек погибли и 71 получили травмы различной степени тяжести.В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в период с 22.00 до 02.00 15 декабря 2017 года на территории Железнодорожного и Октябрьского района г. Самары в границах улиц Гагарина, Тухаческого и Московского шоссе будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества? При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При беседе с водителями все происходящее инспекторы ДПС будут снимать на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщает ГИБДД Самары.