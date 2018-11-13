В Самаре пройдет семинар по повышению производительности труда

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В пятницу, 16 ноября, в Самаре состоится обучающий семинар по повышению производительности труда для представителей предприятий и организаций губернии.Организаторами выступают правительство Самарской области совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда.Мероприятие пройдет в здании регионального правительства (ул. Молодогвардейская, 210, ауд. 614, необходим паспорт для регистрации). Начало записи с 8:00.Приглашаются все желающие (18+).