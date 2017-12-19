В Самаре пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

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Сокращение продолжительности светлого времени суток и плохая погода с наступлением зимнего периода напрямую влияют на рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Основная причина – ухудшение видимости. Раннее наступление сумерек, а в непогоду еще и загрязненные фары, в этих условиях не всегда можно заметить на дороге другой автомобиль, не говоря уже о пешеходах.В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах на территории Октябрьского района г.о. Самара Госавтоинспекцией г. Самары 19 декабря 2017 года будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».Запланировано выставление экипажей ДПС, в зону контроля которых попадут не только пешеходы, но и водители, не предоставляющие преимущество пешеходам в зоне действия пешеходных переходов.С помощью СГУ сотрудники ГИБДД напомнят участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов: водителям - снижать скорость, чтобы во время заметить пешехода, а пешеходам при переходе проезжей части удостовериться, что их пропускают.Цель проведения мероприятия: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.