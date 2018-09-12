В Самаре пройдет профилактический рейд против нелегальных таксистов

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13 сентября Госавтоинспекция г. Самары совместно с представителями общественности проведет профилактический рейд против нелегальных таксистов.Таксисты-нелегалы чаще работают там, где просто найти клиента и получить легкие деньги. Именно из-за легкой добычи далеко не все городские извозчики спешат оформлять документы. Основные задачи рейда "Нелегальный таксист" – выявление нелегальных перевозчиков, злостных нарушителей правил дорожного движения, неплательщиков административных штрафов, а также выявление транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям.Рейд стартует 13 сентября 9:30 Комсомольская площадь, 1 (Железнодорожный вокзал)