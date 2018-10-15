В Самаре пройдет отборочный тур IV Национальной Премии «Будущее России»

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21 октября в Театрально-концертном зале ДК им С.М Кирова в Самаре состоится отборочный тур IV Национальной Премии «Будущее России» при поддержке Администрации Президента РФ.Принять участие в проекте могут талантливые дети и молодёжь России в возрасте от 7 до 27 лет, по номинациям:•Вокал: Народный, Народно-стилизованный, Эстрадный, Джазовый и Рэп;•Хореография: народный танец, народно–стилизованный, классический, эстрадный, эстрадно-спортивный, современный, уличные танцы, Fusion, танцевальное шоу, Dance Solo;•Театр костюма и моды;•Художественное слово;•Декоративно-прикладное искусство.