В Самаре пройдет областная общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»

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18 марта 2018 года по инициативе Самарского союза молодежи на площади имени В.В. Куйбышева г. Самары состоится областная общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», посвященная четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.С 20.00 на центральной сцене площади имени Куйбышева начнется праздничная программа, посвященная историческому событию с участием самарских вокально-инструментальных и танцевальных групп (группы «Беллини», «Фернандос Бэнд», «Кирилл да Марья», «Нью Фейс»и др.) и выступлением ди-джеев BIRD и Alexey Manuilov.С 20.00 до 21.00 участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении «Точка роста», смогут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте. И каждый 50-ый отметившийся получит приз – портативную зарядку.Важным событием общественной акции станет старт пятой межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе!». Эта акция проходит ежегодно по инициативе Самарского Центра развития добровольчества при поддержке Сакской районной государственной администрации в Республике Крым.В 21.30 участников общественной акции поздравят официальные лица и почётные гости.Завершит общественную акцию праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба облправительства.