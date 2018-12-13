В Самаре пройдет международный научно-практический Форум, посвященный 25-летию Конституции РФ

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14 декабря в 10.00 в здании Правительства Самарской области (ул. Молодогвардейская, 210) пройдет Международный научно-практический Форум, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. На Форуме соберутся ведущие учёные и практики для обсуждения самого широкого круга вопросов, связанных с непосредственным воплощением в жизнь конституционных норм, установок и принципов.Форум организован при поддержке кафедры государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, являющейся основной лабораторией по исследованию проблем конституционализма в нашем регионе.В мероприятии примут участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, ведущие учёные России, студенты вузов Самарской области.Многие годы Самарская область является площадкой международного уровня для проведения научных мероприятий в сфере конституционного права. Сейчас, во время празднования 25-летнего юбилея Конституции Российской Федерации, обсуждение и научный анализ практики реализации конституционных отношений приобретает особое значение.Научная дискуссия в рамках Форума создаст базис для формирования предложений по развитию конституционных отношений, закреплению дополнительных гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина на благо Российской Федерации и Самарской области.