В Самаре пройдет финал конкурса «Детский сад года»

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15 декабря в 10.00 в актовом зале Самарского института повышения квалификации работников образования (Московское шоссе, 125Б, гостиница «Ариадна») начнутся финальные мероприятия областного конкурса «Детский сад года». Абсолютный победитель и лауреаты будут названы примерно в 13.45. Областной конкурс «Детский сад года» проводится с 2009 года. В этом году он проводится 9 раз.Цель Конкурса выявление и поддержка творчески работающих коллективов образовательных организаций. Конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования, распространение успешного инновационного опыта в системе дошкольного образования и формирование позитивного социального имиджа работников дошкольного образования.В Самарской области с 21 ноября 2017 года проводится областной конкурс дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования, «Детский сад года» в 2017 году.В Конкурсе приняло участие 36 организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.В Конкурсе участвовали не только городские, но и сельские дошкольные организации:•22 городских дошкольных организаций, в том числе 3 детских сада автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада»;•14 сельских дошкольных организаций.Сегодня состоится второй (очный) тур конкурса.Дошкольные образовательные организации, вышедшие представят творческие презентации инновационного опыта деятельности.По окончанию выступлений участников Конкурса будут определены победители в четырех номинациях путем суммирования баллов.