В Самаре пройдет фестиваль лиги КВН трудовой молодежи Самарской области
27 февраля 2018 12:56
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Самарская областная Лига КВН трудовой молодежи – это социально значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх приглашаются команды КВН
предприятий и заводов, организаций и фабрик Самарской области. Путем организации Лиги создается молодежное движение, которое сможет развивать
культурное воспитание и творческую деятельность молодых работающих специалистов и объединять широкие массы трудовой молодежи.
Фестиваль пройдет 2 марта.
Начало: 19-00
Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, Ново-садовая,106.
В фестивале примут участие команды КВН заводов и предприятий Самарской области.
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