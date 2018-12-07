В Самаре пройдет Форум социально ориентированных некоммерческих организаций

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Во вторник, 11 декабря 2018 года с 10:00 до 15:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина (по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 142) пройдет Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области.В программе Форума:презентация проектов-победителей конкурса президентских грантов по Самарской области 2018 года и выставка «Успешные практики реализации социальных проектов с 2016 по 2018 годы»;расширенное пленарное заседание с представителями органов власти и общественности Самарской области;мастер-классы по темам: «Пиар-продвижение НКО в сети Интернет», «Управление проектами. Делегирование полномочий в НКО», «Что такое социальное предпринимательство».