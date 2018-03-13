В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи

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16 марта Уполномоченный по правам человека в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением Общероссийскойобщественной организации «Ассоциация юристов России», общественными приемными, государственным юридическими бюро, центрами бесплатнойюридической помощи и юридическими клиниками при ВУЗах проводят Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь адвокатами в видеправовых консультаций в устной форме.Прием граждан членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарскойобласти, адвокатами А.В. Свирякиным, А.Н. Щеповских, К.В. Шамановой и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарскойобласти будет проводиться в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, дом 20, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до13.48).