В Самаре проходят противопаводковые учения

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Вопросы актуальных природных рисков в период весеннего половодья будут отработаны сегодня, 27 марта, в ходе практических мероприятий командно-штабной тренировки с органами управления и силами звена городского округа Самара.Как пояснили в городском Управлении гражданской защиты, по всем прогнозам ожидается «спокойный паводок», не смотря на то, что снега в этом году больше в 1,5 раза установленной нормы. Тем не менее, в рамках учений все силы и службы муниципалитета готовятся по максимальным показателям, когда есть прямая угроза подтопления Куйбышевского, Красноглинского, Железнодорожного и Самарского районов.Основная цель тренировки - повышение готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование приемов и способов защиты населения.По легенде учений оперативный штаб развернулся на территории Куйбышевского района, где ожидается максимальный уровень подтопления. По плану тренировки организуется систематический мониторинг уровня подъема воды и разведка территории в районе улиц Халиловская и Данилевского. Также проводится развертывание водооткачивающих средств и эвакуация жителей, защита населенных пунктов и объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, еще раз проверяются вопросы оповещения населения.По итогам командно-штабной тренировки будет дана объективная оценка эффективности взаимодействия между органами управления звена городского округа Самара и силами, привлекаемыми для ликвидации последствий паводка, сообщает горадминистрация.