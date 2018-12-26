В Самаре проходит заседание рабочей группы по установке скульптурных композиций в регионе

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Началось заседание рабочей группы по установке скульптурных композиций на территории Самарской области под председательством. Реализацию культурных инициатив обсудили представители общественности, архитекторы, журналисты, руководители органов власти, сообщает Департамент информполитики региона.Губернатор подчеркнул, что рабочая группа продолжает ту работу, которую проводил в областной столице комитет "Культурная Самара": "Мы увидели активность самарцев, которые буквально с 2010 года включились в совместную работу".Благодаря работе комитета в областной столице появились новые знаковые объекты:Дама с ракеткой,Красноармеец Сухов,Буратино,Юрий Деточкин,Бравый солдат Швейк,Бурлаки на Волге,Дядя Степа,Клён,Спасатель, и многое другое."Еще раз напомню, что на композиции не расходовалось ни копейки бюджетных средств. Все это был дар того или иного благотворителя, конкретного человека или инициативной группы родному городу. Это принципиально отличает работу комитета и нашей группы сегодня. Рабочая группа будет рассматривать инициативы по всему региону. Наша задача - подключить к этой работе общественность, чтобы таких идей возникало как можно больше, а мы подсказывали инициативным группам, как их успешнее реализовывать", - отметил Дмитрий Азаров.