В Самаре проходит воркшоп по бесконфликтной реновации городской среды
31 августа 2018 13:18
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С 30 августа по 9 сентября 2018 года в Самаре пройдет воркшоп по бесконфликтной реновации городской среды – первый курортно-проектный семинар по работе с общественными пространствами в исторической среде для архитекторов, социологов, юристов и экономистов #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД, сообщает пресс-служба облправительства.
Напомним, что о необходимости пересмотреть подходы к благоустройству общественных пространств областного центра и использовать опыт бесконфликтной реновации не раз говорил Глава региона Дмитрий Азаров.
Организаторами мероприятия выступили Бюро Wowhaus, ROOT development (Самара), Проектное бюро Т.М. (Самара), Правительство Самарской области, Администрация городского округа Самара, Самарский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Самару давно и не без оснований считают городом-курортом. Она уникальна с точки зрения местоположения, устройства исторической среды и теснейшей связи с самой длинной в Европе и самой известной русской рекой - Волгой. Еще со времен советской эпохи за городом закрепилась слава центра космической индустрии, закрытого для посещения. Прошедший здесь летом 2018 года Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 впервые открыл Самару миру, а мир открыл курортный потенциал Самары её жителям. Потенциал может быть реализован - для этого городу необходимо основательно пересмотреть подход к благоустройству общественных пространств и использовать принципы бесконфликтной реновации исторической среды. Это и станет целью воркшопа.
Молодые урбанисты: архитекторы и социологи совместно с экономистами, юристами и специалистами по транспортному планированию будут работать над тремя территориями в историческом центре Самары.
Первая территория - участок берега реки Волги от спуска улицы Вилоновской до здания Центрального спортивного комплекса ВВС, проходящий вдоль территории Жигулевского пивоваренного завода и городской районной электростанции (ГРЭС).
Вторая территория - участок берега реки от территории Речного вокзала до ул. Кутякова.
Третья территория – улица Куйбышева.
30 августа состоялся первый этап воркшопа: участники провели предпроектное исследование выбранных территорий. На втором этапе после презентации результатов исследований команды архитекторов, юристов и экономистов должны будут разработать концепции развития выбранных территорий. По подготовленным концепциям социологи соберут общественное мнение. На промежуточных этапах команды будут консультировать кураторы, представители городской и губернской власти, бизнеса, существующие резиденты территории.
Виталий Стадников, главный архитектор проектов бюро WOWHAUS, советник Губернатора Самарской области на общественных началах, рассказал о проекте: «Есть классическая схема разработки благоустройства пространств, это, например, госконтракты, госзакупки, архитектурные конкурсы. Наше мероприятие - другого формата. Оно открыто для всех граждан, кто хочет заявиться как проектировщик. Мы отбирали молодых специалистов по их портфолио, по тому, что они писали в эссе, как они относятся к городу, в чем они видят проблематику использования общественных пространств Самары. В связи с этим были сформированы междисциплинарные команды проектировщиков и взяты три зоны. Механизм нашей работы заключается в том, что мы должны отработать задания на разработку уже профессиональной документации на эти территории и сделать это так, чтобы в 3-4-летней перспективе эти проекты могли быть реализованы, то есть они должны быть реалистичными, прагматичными с точки зрения содержания».
В рамках воркшопа также пройдет цикл открытых лекций.
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Комментарии
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31 августа 2018 13:18
Молодые урбанисты будут работать над тремя территориями в историческом центре. Социум
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