В Самаре проходили Уроки Доброты

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25 декабря в МБОУ «Школа № 7» г. о. Самара завершилась серия Уроков Доброты с учащимися 4-х классов в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе», инициированного компанией Ingka Centres в России совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В Самаре исполнителем проекта является СГООИК «Ассоциация Десница».В этом учебном году в школе 12 параллельных классов «четвероклашек». Занятия с ними проводили консультанты организации «Десница», двумя группами ведущих, у каждой из которых было по 4 класса, которые приходили по очереди – это первый заход, во втором – по 2 класса. Так что, за декабрь все учащиеся 4-х классов побывали на Уроках Доброты. Работы для наших ведущих было много, и это стало хорошей «школой» для наших молодых лидеров, подготовленных в ходе проекта, Александра Бесшапошникова и Николая Лебедева, которые смогли наработать опыт проведения занятий с учащимися школы.- Школа эта новая, открылась лишь в 2016 г., находится в густонаселенном микрорайоне Крутые Ключи, удаленном от города. Строилась на 2000 детей, но уже сейчас в ней обучают намного больше детей. Ежегодно, 3-й год подряд, по договоренности с директором школы, мы проводим занятия с учениками 4-х классов, таким образом, через несколько лет все ученики этой школы примут участие в Уроках Доброты, что повысит уровень инклюзивной культуры в школе. Школа доступна, в ходе проекта в ней открыта ресурсная комната, дети осваивают азы инклюзии, что помогает им преодолевать стереотипы к своим сверстникам с инвалидностью. Школа уверенно идет по пути инклюзии, к инклюзивному образованию, - рассказывает Евгений Печерских, председатель правления СГООИК «Ассоциация Десница».В планах работы с проектными школами – Дни инклюзии для педагогов и учащихся, профориентационные встреч и экскурсии, Дни Наставника, профориентационные тестирования, Дни Карьеры! Ребята с инвалидностью и без нее смогут получить непосредственное представление о разных специальностях, что поможет им в дальнейшем с выбором профессии.Задача проекта – привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Проект реализуется в Екатеринбурге, Казани, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре Санкт-Петербурге и Уфе.