В Самаре продолжается формирование Молодежной лиги управленцев
27 февраля 2018 13:43
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Напомним, «Молодежная лига управленцев» – одно из направлений кадрового проекта «Самарская траектория роста», реализуемого по инициативе Главы города Елены Лапушкиной. Формирование эффективной управленческой команды она обозначила одной из приоритетных задач работы Администрации города. Реализация проекта направлена на обновление кадрового состава органов местного самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом.
Другими составляющими «Самарской траектории роста» являются работа с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления и развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, в который только за первый месяц поступило более 500 заявок от соискателей.
Формирование «Молодежной лиги управленцев» нацелено на привлечение на муниципальную службу талантливых молодых людей с активной гражданской позицией. Это направление – для студентов старших курсов и недавних выпускников вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Большие возможности он дает именно тем, у кого уже есть готовые проекты, направленные на развитие города. В рамках участия в Лиге у молодых людей появится шанс реализовать свои идеи на практике.
«В Самаре уже действует система открытого кадрового резерва. Это направление мы продолжаем, расширяем, запуская новый проект. Мы планируем привлечь к управлению городом молодежь с ее новаторскими идеями. Для этого мы готовы обучать, принимать к себе на практику молодых людей, чтобы они, приходя потом к нам на работу, уже обладали определенным опытом. Именно молодые люди сейчас предопределяют дальнейшую судьбу нашего города, – сказала Елена Лапушкина. – Мы рассмотрим все предложенные идеи и проекты, адаптируем их и вместе с ними будем претворять в жизнь».
Участники «Молодежной лиги управленцев» получают ряд возможностей:
• практика в подразделениях Администрации;
• разработка проекта под руководством наставника – опытного муниципального служащего;
• участие в тренингах и мастер-классах известных бизнес-тренеров и специалистов кадровых служб;
• включение в кадровый резерв Администрации;
• авторы лучших проектов осенью 2018 года получат возможность трудоустроиться в подразделения Администрации.
Общие требования к кандидатам:
• возраст от 18 до 25 лет включительно;
• гражданство Российской Федерации;
• владение русским языком и компьютером;
• обучение на последнем курсе по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры;
• желание стать настоящим профессионалом и внести свой вклад в развитие города.
До 15 марта желающие попасть в «Молодежную лигу управленцев» могут выслать заполненные анкеты по адресу:
MorozovaAV@samadm.ru. Телефон для справок: (846) 332-81-47.
До 2 апреля будет проходить отборочный тур «Презентуй себя»: подготовка видеопрезентаций с рассказом о личных качествах, мотивации и компетенциях кандидатов. До 16 апреля конкурсная комиссия утвердит список участников «Молодежной лиги управленцев», сообщает пресс-служба горадминистрации.
Подробная информация о реализации проекта «Самарская траектория роста» и условиях участия в нем размещена на официальном сайте Администрации Самары:
http://www.samadm.ru/authority/the_department_of_personnel_management_and_personnel_policy/samara-the-path-of-growth/.
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