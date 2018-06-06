В Самаре приставы демонтировали магазин в районе Хлебной площади

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску по Самарской области было возбуждено исполнительное производство об освобождении самовольно занятых земельных участков площадью 30 и 41,2 квадратных метров на пересечении улиц Алексея Толстого и Крупской. Суд обязал должника — организацию демонтировать за свой счет расположенный на этих земельных участках магазин и привести их в пригодное для использование состояние.В связи с тем, что должник не исполнил решение суда добровольно, судебные приставы привлекли подрядную организацию. Чтобы демонтировать конструкцию, был использован экскаватор с гидромолотом - он необходим для демонтажа «подушки».Мусор вывезен, территория приведена в пригодное для использование состояние.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.