В Самаре прекращена работа игрового салона

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На ул. Красных Коммунаров, 2 правоохранителями был выявлен факт функционирования игорного заведения.В помещении расположено 10 компьютеров, на которых установлена специальная программа для осуществления игр.Денежные средства передавались администратору, который включал специальную программу и посетитель начинал играть. В случае выигрыша игрок мог забрать денежную сумму.Во время проверки в салоне за компьютерами находилось шесть посетителей и администратор. Органами полиции изъяты 10 мониторов и системных блоков.В настоящее время проводится процессуальная проверка, сообщает облпрокуратура.