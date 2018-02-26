В Самаре предпринимателя наказали за ввоз контрафактной одежды

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26 февраля 2018 года вступило в силу решение Арбитражного суда Самарской области по привлечению к административной ответственностииндивидуального предпринимателя, пытавшегося ввезти контрафактный товар из США.В июле 2017 года на Самарском посту Самарской таможни в результате фактического контроля товарной партии одежды, бывшей в употреблении, былаобнаружена маркировка товарными знаками, которые включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Среди 9 тонн ввозимого товарабыли выявлены 120 предметов одежды, среди которых джинсы, шорты, рубашки, брюки, блузы таких известных торговых брендов, как Levis, Wrangler,Lee, TommyHilfiger.В рамках приостановления выпуска указанных товаров были запрошены сведения о данном товаре от представителей правообладателей. Из ответов,которых следовало, что указанные предметы одежды обладают признаками контрафактного и действия декларанта по ввозу данных товаров нарушают ихправа и законные интересы. На основании ответов правообладателей Самарской таможней возбуждено 4 дела об административных правонарушениях,ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное использованиесредств индивидуализации товаров).Решением Арбитражного суда Самарской области, лицо, допустившее нарушение прав правообладателя привлечено к административнойответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения, а товар признан контрафактным и конфискован, сообщает пресс-служба Самарской таможни.