В Самаре появился мотовзвод ГИБДД города

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В июле 2018 года в полку ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре организован отдельный мотовзвод. В технопарке взвода пять мотоциклов марки BMW, способные разгоняться до 200 км. в час, которыми управляют опытные инспекторы, все они проходят тщательный отбор. За руль допущены только те, кто прошел тренировки по совершенствованию навыков вождения, отработал приемы экстренного торможения, маневрирования и задержания правонарушителей. Задачами мотовзвода является надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов.