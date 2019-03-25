В Самаре подвели итоги межведомственной операции «Торговля»

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Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подвели итоги операции, направленной на предотвращение фактов несанкционированной торговли на объектах транспортного комплекса.Мероприятия в рамках межведомственной операции «Торговля» проводились совместно с представителями Роспотребнадзора, работниками Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и Куйбышевской транспортной прокуратуры.Проведены 133 мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в области предпринимательской деятельности. Составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Дела об административных правонарушениях направлены в мировые суды для рассмотрения по подведомственности. В основном, осуществлялась торговля продуктами питания, печатной и текстильной продукцией (газеты, белье).- Основная опасность правонарушений в области предпринимательской деятельности, - отмечает начальник отделения по исполнению административного законодательства Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Григорий Грищенко, - исходит от лиц, осуществляющих незаконную торговлю продуктами питания с пассажирами поездов дальнего следования. Так как изготовление продуктов питания (домашняя выпечка), хранение (мороженое, конфеты) осуществляется, как правило, в местах, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, употребление данных продуктов может быть опасным для здоровья граждан.