В Самаре подведут итоги конкурса «Активное поколение»

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Во время встречи состоится ток-шоу «Старикам тут место?».



20 и 21 февраля в отеле Холидей Инн Самара (ул. А. Толстого, 99) состоится подведение итогов конкурса в рамках программы «Активное поколение».



Программа «Активное поколение» ориентирована на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества. Программа малых грантов «Активное поколение» реализуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Региональным оператором конкурса в ПФО является региональный благотворительный фонд «Самарская губерния».



В итоговом мероприятии примут участие региональные координаторы программы «Активное поколение» и победители конкурса из 14 регионов России.



20 февраля участники познакомятся с проектами-победителями конкурса, поделятся своим опытом работы с людьми пенсионного возраста.



Во время встречи состоится ток-шоу «Старикам тут место?» на котором участники мероприятия обсудят актуальные вопросы:



как сегодня сообщество относится к старшему поколению?

эффективны ли существующие территориальные программы власти и НКО?



21 февраля состоится обучающий семинар для некоммерческих организаций «Привлечение ресурсов для поддержки старшего поколения».



