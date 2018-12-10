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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подведут итоги Акции «Благородство 2018»

10 декабря 2018 10:41
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В Самаре подведут итоги Акции «Благородство 2018» В этом году Акция посвящена 100-летию областного Союза журналистов.
В этом году Акция посвящена 100-летию областного Союза журналистов.

Сегодня, 10 декабря в 13:00 в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина (г.Самара, ул.Льва Толстого, д.94) объявят имена лауреатов Акции «Благородство 2018». Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих Союзов Самарской области.

В этом году Акция посвящена 100-летию областного Союза журналистов. И это не случайно, ведь именно журналисты все эти годы рассказывали и продолжают рассказывать жителям региона о ярких благородных поступках их земляков.
За многолетнюю историю проекта объявлено более 700 лауреатов. У каждого своя судьба, но всех их объединяют высоконравственные поступки, которые они совершили бескорыстно, с заботой и любовью к ближним.

В оргкомитет Акции «Благородство 2018» поступило 205 заявок из 9 городов и 20 районов области, из которых Общественный Совет выбрал почти три десятка лауреатов.
На церемонии будут награждены лауреаты в 9 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. А.Сенопальникова, «Усыновление», «Преодоление» им.Гакиля Сагирова, «Благотворительность в спорте», «Меценат» и «Спасение».


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