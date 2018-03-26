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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях

26 марта 2018 12:49
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В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях
Плата за содержание кухонь, постирочных, душевых и других бытовых помещений общежития также повысится.

В Самаре повысится плата за проживание в городских общежитиях. Повышение тарифов следует ожидает с 1 июля 2018 года.

С 1 июля текущего года будут повышены цены на проживание в муниципальных общежитиях. Соответствующая информация опубликована в постановлении администрации городского округа.

«Стоимость обслуживания ВДГО для жильцов комнат поднимут с 1,45 рубля за кв. метр до 1,50 рубля. Плата за проживание в домах с лифтами и мусоропроводами вырастет с 38,69 до 40,12 рубля. Для жильцов общежитий, где есть все удобства, кроме вышеперечисленных, стоимость проживания составит 30,62 рубля», – говрится в документе.
Известно также, что плата за содержание кухонь, постирочных, душевых и других бытовых помещений общежития также повысится. Отметим также, что жильцов, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, освободят от внесения платы за наем, пишет "ФедералПресс"

Ранее издание сообщало о том, что самарские власти сочли невыгодным строительство доходных домов для сотрудников промышленных предприятий.

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Комментарии



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