В Самаре почтят память погибших в локальных конфликтах на Северном Кавказе
13 декабря 2018 11:58
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14 декабря в 11.00 на площади Памяти состоится митинг, посвященный Дню Памяти по погибшим в локальных конфликтах на Северном Кавказе. В мероприятии примут участие члены семей погибших защитников Отечества, проживающие на территории региона, военнослужащие, представители учебных заведений, ветеранских организаций. Участники митинга вспомнят погибших героев минутой молчания, возложат цветы к мемориалу с именами павших воинов.
Ежегодно 14 декабря, начиная с 1999 года, по инициативе общественной организации «Комитет Чечня Самарской области» в Самаре у памятника погибшим в локальных конфликтах на площади Памяти (на пересечении ул.Мичурина и ул.Осипенко) проводится торжественное мероприятие – День Памяти по погибшим в «горячих точках» на Северном Кавказе.
Фото pixabay.com
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