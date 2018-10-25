В Самаре перенесли строевой смотр из-за погоды

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В связи с погодными условиями проведение строевого смотра самарского гарнизона полиции и развод нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка, который должен был состояться сегодня в 15:00, переносится на понедельник, 29 октября, в 12:00, сообщает облМВД.