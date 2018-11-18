В Самаре отметили День памяти жертв ДТП

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В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.В этот день, 18 ноября, есть кого вспомнить и в Самарской области. Аварии на территории города происходят каждый день.Накануне, в Самаре в МБОУ Школе 57 в актовом зале при поддержке общественной организации «Ночной патруль» прошел краш-курс по БДД для родителей несовершеннолетних.Открыла мероприятие начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России по г. Самаре майор полиции Ирина Тарпанова, с призывом проявлять взаимоуважение среди участников дорожного движения и всегда соблюдать правила дорожного движения. И как подтверждение ее слов присутствующие на экране смогли посмотреть музыкальный клип «Культура на дорогах».Продолжил мероприятие видеоряд дорожно-транспортных происшествий произошедших на территории Самары, в которых пострадали дети.Затем сотрудники продемонстрировали видео смертельного ДТП, в котором участнику чудом удалось выжить в тот страшный день, но потерять близкого человека – свою жену.В заключении начальник Госавтоинспекии г. Самары призвал всех присутствующих к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, о недопущении проступков.