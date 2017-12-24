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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре откроются несколько катков в парках

24 декабря 2017 09:47
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В Самаре откроются несколько катков в парках Конкурсы и подарки ожидают гостей на открытии.
Конкурсы и подарки ожидают гостей на открытии.

Праздничное открытие катков состоится в Парках Самары.
26 декабря 18:30 - парк Юрия Гагарина
27 декабря 18:00 - парк Дружбы
28 декабря 18:00 - парк Победы
Дед Мороз и Снегурочка, дискотека на льду, конкурсы и подарки. Вход свободный, сообщает в твиттере администрация МАУ г.о. Самара "Парки Самары". Дед Мороз и Снегурочка, дискотека на льду, конкурсы и подарки ожидают гостей.
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Комментарии



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