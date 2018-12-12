В Самаре откроется ярмарка изделий ремесленников «Рождественские узоры Поволжья»

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С 14 по 16 декабря в Самарском областном историко-краеведческом музееим. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) пройдёт III Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел «Рождественские узоры Поволжья» (0+).«Рождественские узоры Поволжья» - крупнейшее событие межрегионального масштаба в лучших традициях новогодних ярмарок. Проект объединит более 200 участников - мастеров народных художественных ремесел и современных видов декоративно-прикладного искусства из 6 регионов России: Самарской и Оренбургской областей, Республик Марий Эл, Башкортостан, Мордовия и Дагестан.Лучшие мастера России продемонстрируют свои уникальные изделия: национальные игрушки, украшения, народные костюмы, авторские сувениры, ручное кружево, вязаные вещи ручной работы, изделия из металла, кожи, миниатюрную лаковую живопись, керамику, вышивку и многое другое.В рамках мероприятия предусмотрены встречи и общение людей, увлеченных народным искусством и этнической культурой; деловая программа (круглый стол, лектории); дефиле авторских коллекций одежды; конкурс «Волжские мастера» в режиме реального времени; бесплатные мастер-классы от лучших мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел; розыгрыши призов и многое другое.Торжественное открытие выставки-ярмарки состоится 14 декабря в 12:00.Время работы: с 10:00 до 18:00. Вход свободный.