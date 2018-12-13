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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре наградили победителей областного конкурса «Война глазами детей»

13 декабря 2018 11:15
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В Самаре наградили победителей областного конкурса «Война глазами детей» Также дипломы и памятные подарки получили 19 музеев образовательных организаций.
Также дипломы и памятные подарки получили 19 музеев образовательных организаций.

12 декабря 2018 года в Центре социализации молодёжи наградили победителей областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами детей» и победителей областного конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими подвигах», который состоялся в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и участники локальных конфликтов.
Мероприятие приурочено к памятной дате России – «Дню Героев Отечества». На торжественную церемонию собрались 300 учащихся из школ, колледжей, учреждений дополнительного образования Самарской области, их родители и педагоги.
До начала награждения в холле Центра действовала выставка музеев образовательных организаций, ставших победителями конкурса.
Дипломы и памятные подарки получили 19 музеев образовательных организаций Самарской области.

Фото pixabay.com


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