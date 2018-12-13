В Самаре наградили победителей областного конкурса «Война глазами детей»

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12 декабря 2018 года в Центре социализации молодёжи наградили победителей областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами детей» и победителей областного конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими подвигах», который состоялся в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и участники локальных конфликтов.Мероприятие приурочено к памятной дате России – «Дню Героев Отечества». На торжественную церемонию собрались 300 учащихся из школ, колледжей, учреждений дополнительного образования Самарской области, их родители и педагоги.До начала награждения в холле Центра действовала выставка музеев образовательных организаций, ставших победителями конкурса.Дипломы и памятные подарки получили 19 музеев образовательных организаций Самарской области.Фото pixabay.com