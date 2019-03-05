В Самаре мужчины угадали ожидания женщин на 8 марта
5 марта 2019 09:57
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Эксперты Авито опросили мужчин, чтобы узнать о том, что они планируют дарить на 8 марта. Выяснилось, что в этом году в Самаре представительницы прекрасного пола надеются получить в первую очередь ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, и мужчины собираются делать главным образом именно эти подарки.
В 2019 году поздравить прекрасный пол с Международным женским днем в Самаре собираются 89% опрошенных мужчин. В целом по стране этот показатель равен 90%.
Сами женщины на 8 марта хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (40%), косметику и парфюмерию (40%) и подарочные сертификаты (26%).
Надо отметить, что мужчины хорошо угадывают пожелания прекрасного пола, так как они в первую очередь собираются дарить косметику и парфюмерию (33%), ювелирные украшения (28%) и подарочный сертификат (22%). А 2% мужчин подарят автомобили.
Также респонденты поделились с Авито собственными вариантами подарков, среди которых, кроме цветов: «билет на спектакль/концерт/в кино», «прыжок с парашютом», «портрет президента в рамке», «забота и внимание», «поход в KFC», «набор для хобби», «электромассажер», «игрушка», «клатч», «деньги», «поход в ресторан», «конфеты».
Большинство мужчин в Самаре (33%) признались, что на подарок они выделили от 1 до 3 тысяч рублей. Следом идут суммы до 1 тысячи рублей (24%) и от 3 до 5 тысяч рублей (19%). Почти каждый десятый респондент (8%) собирается потратить 5-10 тысяч рублей. Отдать за подарок больше 10 тысяч готовы 4%. Остальные 13% пока не определились с суммой.
В прошлом году большинство женщин в Самаре получили в подарок косметику и парфюмерию (37%), ювелирные украшения (20%) и подарочный сертификат (17%). Кроме того, помимо цветов, среди подарков оказались «деньги», «билет», «телефон», «набор для маникюра», «шоколад ручной работы», «часы», «пряники», «набор капиллярных ручек». Довольны подарками остались 83% представительниц прекрасного пола.
Опрошенные представительницы прекрасного пола рассказали Авито, что ожидают получить в подарок «счастье», «абонемент в тренажерный зал», «вкусный букет», «вечер с любимым», «газовую плиту и холодильник», «красивую статуэтку в цветник», «путевку на Валаам», «сумку», «поход в кино», «толщиномер», а кое-кто заявил, что считает 8 марта оскорблением, так как «я каждый день женщина».
Предыдущий опрос Авито, посвященный Дню защитника Отечества, выявил, что большинство мужчин в Самаре мечтали о гаджете (25%), автомобиле (24%) и часах (22%). Женщины собирались дарить им средства для ухода за телом (24%), одежду и обувь (23%), а также подарочные сертификаты (22%).
В целом по России поздравлять женщин будут 90% мужчин, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Женщины хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, а также подарочные сертификаты. Мужчины планируют дарить главным образом косметику и парфюмерию, ювелирные украшения и подарочные сертификаты, то есть хорошо угадывают пожелания. Большинство представителей сильного пола (34%) для этих целей выделяют от 1 до 3 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
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