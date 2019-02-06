В Самаре мастер-классы СГООИК «Ассоциация Десница» перенесены из-за карантина в школе

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Мастер-классы 6, 7 и 8 февраля, которые должны были проводиться в помещении школы № 101, первый этаж –пр. Кирова, 319 - СГООИК «Ассоциация Десница» и Самарский колледж сервисных технологий и дизайна проводят мастер-классы для молодежи с инвалидностью и без инвалидности по разным направлениям - переносятся из-за карантина.О времени будет сообщено дополнительно.