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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре люди живут в брошенной ГАЗели

9 февраля 2017 10:08
136
Информация об этом появилась в блогах..

Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи", пишет ТРК Терра.

"Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет весьма хлопотна, просто бросил его во дворе "до лучших времен". По словам местных жителей, бездомные особых проблем пока не создавали, но такое соседство, согласитесь, безопасным назвать нельзя. Тем более что рядом располагается детская молочная кухня, куда часто ходят мамы без сопровождения мужей", - сетует автор.

Фото: http://samarski-kray.livejournal.com/1399296.html

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