В Самаре кадеты побывали в гостях у сотрудников Росгвардии

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В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России побывали в гостях в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области.Кадетов поприветствовал начальник Управления подполковник полиции Дмитрий Ганичкин. Офицер рассказал об истории вневедомственной охраны, познакомил с задачами, которые она выполняет, ответил на возникшие вопросы, после чего пожелал ребятам интересной и познавательной экскурсии.Заместитель начальника отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности полковник полиции Дмитрий Синцов продемонстрировал ребятам учебно-методические стенды с образцами пожарно–охранных сигнализаций, используемых подразделениями вневедомственной охраны. Стенды наглядно демонстрируют тактико-технические характеристики и принципы действия различных видов охранных извещателей.Заместитель начальника отдела кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» подполковник полиции Максим Муравьев познакомил будущих офицеров с комнатой истории вневедомственной охраны. Особый интерес у кадетов вызвало переходящее Красное Знамя, врученное Управлению вневедомственной охраны Министерством внутренних дел РСФСР и Президиумом Центрального Комитета профсоюзов работников государственных учреждений в феврале 1991 года за достигнутые высокие результаты и победу в социалистическом соревновании.Под занавес встречи ребята смогли познакомиться с образцами вооружения, используемого сотрудниками вневедомственной охраны, потренироваться в его разборке и сборке, примерить средства индивидуальной защиты – каски и бронежилеты. После увлекательной экскурсии многие юноши выразили желание поступить в высшие учебные заведения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.Завершилось мероприятие вручением памятных подарков от сотрудников Росгвардии и традиционным фото на память, сообщает пресс-служба ведомства.