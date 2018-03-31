Я нашел ошибку
Главные новости: 
Температура воздуха в Самаре повысится до положительных значений
Температура воздуха в Самаре повысится до положительных значений
Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.
В Ставропольском районе погиб водитель отечественной легковушки при столкновении с фурой "DAF"
Самарцев приглашают на выставку кошек, откуда можно забрать питомца
Самарцев приглашают на выставку кошек, откуда можно забрать питомца
Гендиректора компании-собственника ТЦ
Гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обвинили в нарушении требований пожарной безопасности
Самарец угрожал убить жену, набросившись на нее Полицейские сочли, что у нее были основания опасаться за жизнь.
Самарец угрожал убить жену, набросившись на нее
В Самарской области грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя
В Самарской области грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя
Ремонт Заводского шоссе в районе Юнгородка в Самаре планируют на 2019 год При этом проект реконструкции давно разработан.
Ремонт Заводского шоссе в районе Юнгородка в Самаре планируют на 2019 год
Самарцев предупреждают об опасности весеннего льда Советы дает ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Самарцев предупреждают об опасности весеннего льда
сегодня  Суббота, 31 марта, 14:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/03:
USD 57.26
-0.5
EUR 70.56
-0.53
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре кадеты побывали в гостях у сотрудников Росгвардии

31 марта 2018 10:21
133
В Самаре кадеты побывали в гостях у сотрудников Росгвардии Под занавес встречи ребята смогли познакомиться с образцами вооружения.
Под занавес встречи ребята смогли познакомиться с образцами вооружения.

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России побывали в гостях в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области.

Кадетов поприветствовал начальник Управления подполковник полиции Дмитрий Ганичкин. Офицер рассказал об истории вневедомственной охраны, познакомил с задачами, которые она выполняет, ответил на возникшие вопросы, после чего пожелал ребятам интересной и познавательной экскурсии.

Заместитель начальника отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности полковник полиции Дмитрий Синцов продемонстрировал ребятам учебно-методические стенды с образцами пожарно–охранных сигнализаций, используемых подразделениями вневедомственной охраны. Стенды наглядно демонстрируют тактико-технические характеристики и принципы действия различных видов охранных извещателей.

Заместитель начальника отдела кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» подполковник полиции Максим Муравьев познакомил будущих офицеров с комнатой истории вневедомственной охраны. Особый интерес у кадетов вызвало переходящее Красное Знамя, врученное Управлению вневедомственной охраны Министерством внутренних дел РСФСР и Президиумом Центрального Комитета профсоюзов работников государственных учреждений в феврале 1991 года за достигнутые высокие результаты и победу в социалистическом соревновании.

Под занавес встречи ребята смогли познакомиться с образцами вооружения, используемого сотрудниками вневедомственной охраны, потренироваться в его разборке и сборке, примерить средства индивидуальной защиты – каски и бронежилеты. После увлекательной экскурсии многие юноши выразили желание поступить в высшие учебные заведения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Завершилось мероприятие вручением памятных подарков от сотрудников Росгвардии и традиционным фото на память, сообщает пресс-служба ведомства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
31 марта 2018  13:58
Температура воздуха в Самаре повысится до положительных значений
Температура воздуха в Самаре повысится до положительных значений
  Социум
10
31 марта 2018  12:41
Самарцев приглашают на выставку кошек, откуда можно забрать питомца
Самарцев приглашают на выставку кошек, откуда можно забрать питомца
Она пройдет в ТЦ "Амбар". Социум
174
31 марта 2018  11:08
Самарцев предупреждают об опасности весеннего льда Советы дает ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Самарцев предупреждают об опасности весеннего льда
Советы дает ГУ МЧС РФ по Самарской области. Социум
169
Весь список

Здравоохранение
30 марта 2018  23:24
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году К 2030 году
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.   Здравоохранение
483
30 марта 2018  16:55
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа в Тольяттинском медицинском колледже проводился в третий раз. Он собрал конкурсантов из Самар
В Тольятти состоялся конкурс будущих медсестер и фармацевтов «Через тернии к звёздам»
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального... Здравоохранение
212
30 марта 2018  16:41
Участие в проекте «Здоровые города» помогло Чапаевску снизить преждевременную смертность.
В Чапаевске реализуется целевая муниципальная программа «Чапаевск - здоровый город – счастливый город»
Участие в проекте «Здоровые города» помогло Чапаевску снизить преждевременную смертность.  Здравоохранение
206
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
145
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
170
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
205
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
73
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
332
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
507
Весь список
Образование
29 марта 2018  11:41
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24. В настоящее время в школе не хватает мест.
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24.
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
222
29 марта 2018  09:21
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
179
28 марта 2018  23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
452
Весь список

Культура
30 марта 2018  12:40
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований. Культура
172
30 марта 2018  10:30
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка "Весь мир – театр»
Выставка продлится до 9 апреля. Культура
195
29 марта 2018  14:00
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Творческая встреча пройдет 30 марта.  Культура
212
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
471
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
806
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
768
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1363
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
818
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
742
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1591
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
930
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1028
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1618
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
962
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4242
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2407
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2879
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2759
Весь список

Мероприятия
1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"
В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Завершен первый этап пусконаладки АСУДД в Самаре

682

Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет

387

Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию

371
за неделю

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1547

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

1341

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1266
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда