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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре из-за потепления не работают бесплатные катки

28 декабря 2017 11:18
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В Самаре из-за потепления не работают бесплатные катки При этом сегодня праздничное официальное открытие катка в парке Победы все равно состоится.
При этом сегодня праздничное официальное открытие катка в парке Победы все равно состоится.

Как пишет Samru.ru со ссылкой на МАУ "Парки Самары", ни в парке им. Гагарина, ни в парке Дружбы, ни в парке Победы ледовые площадки сейчас не работают. При этом запланированное на сегодня праздничное официальное открытие катка в парке Победы все равно состоится - в 18:00. Там будут Дед Мороз, Снегурочка, но выйти на каток будет нельзя.

Не работает и каток на площади Куйбышева, рассказали порталу в горадминистрации. По той же причине так и не состоялось обещанного на этой неделе запуска катка на набережной Волги у бассейна ЦСК ВВС.
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