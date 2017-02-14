В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»
14 февраля 2017 10:53
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Грандиозное гастрономическое мероприятие международного класса состоится в Самаре и Тольятти с 25 по 26 февраля 2017 г. Команда «Маленькой страны с Большим сердцем» приготовила разнообразную программу:
- Гастрономический ужин. Меню: сырное фондю, раклет, рёшти. Швейцарские десерты: меренги, шоколад. Алкогольные напитки.
- Мастер-класс с участием швейцарских поваров: Georges Magnin, Bouillant Christophe, Paul Buhler (победители международных конкурсов).
- Розничная продажа сыров из Швейцарии.
- Демонстрация фильма о Швейцарии, музыкальное сопровождение вечера, пишет ТРК "ТЕРРА".
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